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11 сентября у музея имени П.В. Алабина будет работать мобильный медицинский пункт

10 сентября 2022 17:25
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Все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Завтра на площади у областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) с 10:00 до 16:00 будет работать мобильный медицинский пункт, где все желающие смогут пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Медработники напоминают, регулярная вакцинопрофилактика необходима для поддержания коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям. Своевременная вакцинация от гриппа и COVID-19 — простой, безопасный и эффективный способ минимизировать риски тяжелого течения инфекций.

Пункт вакцинации Самарской городской поликлиники №13 работает у музея имени П.В. Алабина с 9 сентября. Среди тех, кто уже посетил его, — научный сотрудник музея Дмитрий Варенов.

Мобильный пункт располагается возле главного входа в музей.

 «Процедура ничем не отличается от вакцинации в поликлинике: пациент заполняет анкету, проходит обязательный осмотр врача-терапевта, после чего при отсутствии противопоказаний осуществляем вакцинацию, — рассказала главный врач городской поликлиники №13 Анна Кравец. — Если вы в этом году еще не привились от гриппа и более полугода назад вакцинировались от новой коронавирусной инфекции, можно совместить эти мероприятия, сделав прививки в два плеча. После вакцинации возможно повышение температуры, но лучше небольшое недомогание, чем само заболевание на больничной койке. Не стоит откладывать посещение прививочного кабинета. Прививка — единственная для нас возможность уберечь себя от тяжелого течения вирусных инфекций».

В Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в ТЦ. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

 

Фото:   минздрав СО

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