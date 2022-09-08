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11 сентября на Чкаловском спуске пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
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11 сентября на Чкаловском спуске пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"

8 сентября 2022 19:56
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На главной сцене фестиваля пройдут показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе.

В рамках Дня города на Чкаловском спуске 2-й очереди набережной пройдет фестиваль фитнеса, в котором примут участие 12 фитнес-клубов Самары:

 Фитнес клуб «Гора»
 Фитнес клуб «Физкультура»
 Фитнес клуб «Ботек»
 Фитнес клуб «Рекорд»
 Фитнес клуб «Территория фитнеса»
 Фитнес клуб «Фитнес Бум»
 Фитнес клуб «Фитнес Хаус»
 Фитнес клуб «Самарский»
 Фитнес клуб «Лакшери фитнес»
 Фитнес клуб «Аджим»
 Клуб «Форма Кроссфит»
 Клуб «Амстафф»

Площадки фестиваля:
- информационная площадка фитнес клубов
- зона функциональных тренировок - соревнования по кроссфиту
- детская площадка - флешмобы, эстафеты, конкурсы с участием аниматоров
- зона для занятия йогой - бесплатные занятия по йоге, пилатесу, медитации
- футбольная площадка - соревнования по мини футболу между клиентами фитнес клубов

На главной сцене фестиваля пройдут показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе.

 

Фото:   ru.freepik.com

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