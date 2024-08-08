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11 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу общественного транспорта

8 августа 2024 15:35
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Начало матча в 18:30.

В воскресенье, 11 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч, четвёртый тур МИР РПЛ 2024/2025, между командами «Крылья Советов» и «Факел». Начало матча в 18:30.

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5. Чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.

Трамваи маршрута № 11 в выходной день, традиционно проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена».

Также дополнительно будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте №22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте «Солидарность Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации профильного городского департамента, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Теги: Крылья Советов Самара

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