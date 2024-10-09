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10 октября в губернии стартует Всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»

9 октября 2024 19:37
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Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех желающих поучаствовать в мероприятии.

В ГУ МВД России по Самарской области прошла пресс-конфернция, в которой приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, представители СМИ и председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов.

В ходе мероприятия врио начальника управления Госавтоинспекции полковник полиции Игорь Бобров рассказал собравшимся о стартующей на территории Самарской области Всероссийской социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности», которая будет проводится с целью привлечения внимания населения к основным факторам риска совершения ДТП, связанных с несоблюдением скоростного режима.

Полковник полиции отметил, что в рамках акции «Дорожное колесо фортуны» на нескольких автозаправочных станциях региона водители смогут продемонстрировать свои знания ПДД РФ.

Сотрудник полиции подчеркнул, что акция продлится с 10 октября по 3 ноября, в ходе мероприятия полицейские и волонтеры напомнят автолюбителям правила дорожного движения, в том числе, доведут информацию о выборе скоростного режима с учетом окружающих условий.

Водители, принявшие участие в акции, получат призы с логотипом социальной кампании.

Александр Шахов, в свою очередь, отметил: «Профилактическая работа с автолюбителями очень важна для предупреждения причин возникновения аварий и снижения количества дорожно-транспортных происшествий».
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех желающих поучаствовать в мероприятии и напоминают, что главный посыл акции: «Не полагайтесь на фортуну – правильно выбирайте скорость!»

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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