113

10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу! Тем самым почтить память героев Великой Отечественной войны и помочь тем, кто живет среди нас.

22 июня, восемьдесят три года назад, стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла более 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. Пятый год зажечь свою свечу можно в онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть более 60 видеороликов с интервью ветеранов Отечественной войны. Ролики содержат воспоминания о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей. Это бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

Куропатков Евгений Петрович, ветеран Великой Отечественной войны, помнит первые дни войны, как будто они были вчера: «Мы сидим дома, вся наша семья, у нас был включен репродуктор, вдруг выступает Вячеслав Михайлович Молотов. Мой отец встал и пошел. Сказал: "Мне надо быть на работе". Так я его больше в жизни и не увидел. Так началась война. В октябре сорок первого года нас, триста человек, собрали, вооружили до зубов и говорят: "Вот, ребятки, дорогие воины, ни шагу назад! За нами Москва – и больше никого!"».

Участники онлайн-акции «Свеча памяти» могут не только почтить память тех, кого уже нет с нами, но и помочь ветеранам Великой Отечественной войны, которые нуждаются в помощи. Прямо на сайте можно сделать пожертвование – все собранные средства благотворительный фонд «Память поколений» направит на современные слуховые аппараты, помощь сиделок, медицинские кровати, коляски и другую необходимую медицинскую помощь. В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов Великой Отечественной войны уже получили необходимую медицинскую поддержку.