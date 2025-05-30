1 июня в Самаре ограничат движение транспорта на участке Волжского проспекта

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В первый день лета в Самаре состоится IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Культурно-массовое мероприятие традиционно пройдет на склоне амфитеатра площади Славы. В связи с этим с 19:00 до 23:59 1 июня по Волжскому проспекту, на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской, будет ограничен проезд автотранспорта, за исключением следующих транспортных средств:



- спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара;

- машин, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.



Также на вышеуказанном участке Волжского проспекта с 6:00 до 23:59 1 июня запретят остановку и/или стоянку транспорта.



Автобусы маршрутов №№ 11, 61, 88, 261 с 19:00 до 23:59 1 июня будут следовать по скорректированным схемам, с которыми можно ознакомиться в приложениях. Просим учитывать изменения при планировании поездок.



Напомним, что специально для жителей и гостей города после концерта будет организован дополнительный общественный транспорт. На улицу Галактионовскую (в границах улицы Ярмарочной) будут поданы автобусы № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67 и продлено время работы трамвайных маршрутов № 3, 5, 13, 20, 22.

Фото: администрация Самары