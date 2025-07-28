Я нашел ошибку
Главные новости:
В ней приняли участие более 70 экспертов - представителей промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных институтов.
Перспективы развития промышленности в Самарской области обсудили на стратегической сессии
С 28.07.2025 по 21:00 11.08.2025.
В Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
29 июля в регионе без осадков, до +28°С
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.
Бывший сотрудник Самарской таможни понесет наказание за свое бездействие
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.
1 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.
Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

1 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах

28 июля 2025 15:07
104
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.

1 августа 2025 года в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО) на 2025-2026 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации городского округа Самара рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (МФЦ) для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;

- направленности группы;

- желаемой даты зачисления не позднее, чем 01.09.2025.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.

Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Рекомендуется прийти непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО рекомендуется обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
28 июля 2025, 15:27
29 июля в регионе без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С. Экология
17
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.
28 июля 2025, 15:14
Бывший сотрудник Самарской таможни понесет наказание за свое бездействие
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров. Закон
69
Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.
28 июля 2025, 14:52
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского... Общество
99
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
127
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
552
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
694
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
508
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
493
Весь список