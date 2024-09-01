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Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний

1 сентября 2024 09:56
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Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня знаний

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня у студентов, школьников, учителей и наставников Самарской области и всей нашей страны замечательный праздник – День знаний.

С этим днем в жизни каждого человека очень многое связано. Для большинства из нас школьные и студенческие годы – это самая интересная, насыщенная яркими, запоминающимися событиями и вместе с тем ответственная пора получения новых знаний, поисков своего призвания, первых побед и достижений.

В Год семьи, объявленный Указом Президента РФ В.В. Путина, День знаний приобретает особый смысл, наполненный теплотой и любовью. Именно в семье начинается воспитание, закладывается основа человеческой личности и формирование правильных ценностей, а в школьные и студенческие годы приобретаются необходимые знания и навыки общения в социуме, прививаются патриотические качества и чувство гражданской ответственности.

От того, как мы сможем воспитать подрастающее поколение, какими знаниями вооружим сегодняшних молодых людей, зависит будущее страны, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом.

Самарская область обладает мощным образовательным потенциалом и высококвалифицированными педагогическими кадрами. Благодаря их труду в регионе ведется подготовка молодых специалистов, формируются целые семейные династии педагогов, медиков, строителей и представителей многих других профессий.

В регионе реализуются национальные проекты «Образование» и «Демография», что позволяет последовательно повышать качество и доступность образования. Большое внимание уделяется талантливым ребятам, которые стремятся к новым знаниям и открытиям.

Дорогие друзья! Уверен, благодаря совместным усилиям государства, семьи и общества наши дети станут достойными гражданами великой России и преумножат трудовую славу Самарской области.

Желаю учащимся крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в учебе! А педагогам и родителям – успехов в деле образования и воспитания детей!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

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