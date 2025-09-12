Всероссийский урок метрологии пройдет и в Самарской области

169

В понедельник в Самарской области, впрочем как и во всей России, впервые пройдет Всероссийский единый урок по метрологии, который приурочен к

100-летию Росстандарта. Мероприятия в рамках акции уже стартовали в разных уголках страны. В Самарской области они уже прошли в сызранской школе №3 и сызранском политехническом колледже, а также в ОЦ «Циркуль» в Самаре



В понедельник 15 сентября с метрологией и системой Росстандарта познакомятся школьники 53 и 76 школ, открытые мероприятия

профориентационной направленности пройдут также в ПГК, СамГТУ и Самарском университете. Примет участие в акции и Тольятти, при

содействии ТГУ урок метрологии для старшеклассников пройдет в ОЦ «Галактика».



Инженерно-метрологические классы и клубы в Самарской области работают в рамках проекта Метрологический образовательный кластер Росстандарта и в

тесном сотрудничестве с ведущими университетами региона. Проект реализует одну из важнейших задач, поставленную Президентом страны

Владимиром Путиным – развитие инженерного мышления у детей и молодежи для обеспечения достижения технологического суверенитета России