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Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2021»: Самарская область ставит рекорды по числу участников

4 мая 2021 18:10
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В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов.

«АгроНТИ-2021» - Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов, благодаря которому любой школьник может изучать передовые технологии: роботов, коптеры, космические технологии, цифровые метеостанции, биотехнологии. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов.

Фонд содействия инновациям совместно с Ассоциацией агрообразования при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства России проводит «АгроНТИ» на базе 19 аграрных вузов, включая Самарский государственный аграрный университет. 

В прошлом году Самарская область участвовала в конкурсе впервые и сразу же установила рекорд, став безоговорочным лидером по числу участников. Более 5000 школьников региона участвовали в конкурсных мероприятиях. 

В этом году на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18 600 школьников, превзойдя рекорд предыдущего года в несколько раз и двукратно опережая ближайшего конкурента – Белгородскую область. 

Учащиеся принимают участие в конкурсе по пяти направлениям: «Агрокоптеры», «Агророботы», «Агрокосмос», «Агрометео» и «АгроБио». Каждое из них дает возможность школьникам сельских территорий и малых городов познакомиться с самыми современными технологиями в аграрной отрасли.

После проведения с 1 по 16 апреля заочного этапа (тестирования) среди всех заявившихся на конкурс школьников были выбраны по 50 участников, показавших лучший результат в каждом направлении. Они станут участниками очного регионального этапа. Поддержку участникам конкурса оказывают ведущие предприятия аграрной отрасли: АО «Евротехника», ООО «Зерно жизни», ООО «Пегас-Агро», ООО «Компания «БиоТон», Национальное движение сберегающего земледелия.

Уже 11 мая стартует очный региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 2021» для школьников 5-11 классов школ сельской местности и малых городов. По результатам этого этапа будут отобраны по 5 лауреатов направлений. Они представят Самарскую область во всероссийском финале, который пройдет в сентябре в Альметьевске. 

Теги: «АгроНТИ-2021» Всероссийский конкурс

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