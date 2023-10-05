Всероссийская акция #БЛАГОДАРЮ: школьники Самарской области выразили своим учителям слова благодарности

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Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции #БЛАГОДАРЮ, которая инициирована Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Школьники со всех уголков региона поздравили учителей с их профессиональным праздником.

Акция #БЛАГОДАРЮ объединила сотни тысяч детей и подростков по всей России. К акции присоединились 89 регионов нашей страны, в том числе Самарская область. Акция призвана создать традицию благодарить педагогов не только за яркие победы, но и за незаметные другим, но очень важные лично для каждого достижения и моменты.

«Инициаторами акции #БЛАГОДАРЮ стали сами участники Движения Первых. И это по-настоящему важно, когда ребята понимают важность быть благодарным друг другу и умеют сказать «спасибо» тем людям, которые помогают тебе найти свой путь в жизни. Это и учителя, и наставники, и родители — все, кто готов помочь твоему становлению как личности, и как гражданина», - отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

В преддверии праздника школьники Самарской области в разных форматах поздравили педагогов с Днём учителя. Они подписывали и вручали поздравительные открытки, размещали в социальных сетях поздравления с благодарностью учителям, публиковали видео, в котором рассказывали о своем любимом школьном учителе и о ценных знаниях, которые он передал. Хештегом акции в социальных сетях стал #БЛАГОДАРЮ. Также активисты Движения Первых в школах и первичных отделениях сделали «Доски благодарности». На них они написали добрые послания наставникам и прикрепили любимые фотографии с педагогами.

«В Год педагога и наставника, который был объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, особенно важно подчеркнуть значимость роли учителя в жизни каждого ребенка. Педагоги не только передают знания и навыки, но и выступают «навигатором» для каждого ученика, помогая ему раскрыть свой потенциал и обрести самостоятельность. Очень важно, чтобы каждый учитель в свой профессиональный праздник почувствовал благодарность каждого школьника. Желаю всем педагогам Самарской области вдохновения, новых ярких идей, а самое важное, чтобы ваши ученики давали еще больше поводов для гордости», – поздравила наставников Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Участники Движения Первых не только подписывали открытки, но и посвящали стихотворения своим педагогам. Ученица 8 класса гимназии при Чапаевском губернском колледже им. О. Колычева Виктория Тимошкина стала победителем Всероссийского конкурса стихов, посвящённых учителям, который прошёл в рамках акции #БЛАГОДАРЮ.

«Спасибо вам, учителя… За ЖИ и ШИ, за дважды два, за ваши теплые слова, те, что теперь в себе храним, за все мы вас БЛАГОДАРИМ», - пишет Виктория в стихотворении.

В акции #БЛАГОДАРЮ приняли участие школьники из всех городов и районов Самарской области. По словам участников акции, для них было важно поблагодарить учителей не только за знания, но и за тот жизненный опыт, который они ежедневно передают своим ученикам.

«Благодаря поддержке и вниманию наставников, мы можем стать лучше, раскрыть свой потенциал и достичь успеха в учебе и в жизни. Поэтому мы с одноклассниками с большим удовольствием присоединились к акции, призванной выразить благодарность учителям. Ведь они заслуживают только самые теплые слова и поздравления», - поделилась Владислава Агеева ученица школы №8 им. С. П. Алексеева города Отрадный.

Организатор акции — Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». В Самарской области создано уже более 750 первичных отделений движения во всех муниципальных образованиях региона. Большую роль в движении играют педагоги – проводники детей в мир знаний и возможностей.

Напомним, что Всероссийская акция #Благодарю стартовала в День защиты детей в рамках Фестиваля Движения Первых на ВДНХ. Тогда ребята благодарили любимых учителей за завершенный учебный год, создавая арт-объекты со словами «спасибо», адресованными своим наставникам. Такие инсталляции, а также граффити и поделки позже появились по всей стране.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Фото: Движение Первых Самарской области/предоставлено пресс-службой правительства СО