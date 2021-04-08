«Волонтёры культуры» СО проводят квизы и мастер-классы по рисованию для школьников

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В преддверии Дня космонавтики в школах Самарской области представители общественного движения «Волонтёры культуры» проводят квизы и мастер-классы по рисованию на тему космоса.

Мастер-класс для школьников «Самара космическая» по созданию космических картин разработала художница и PRO-BONO волонтёр Мария Прокофьева. На интерактивном уроке школьники сами могут выбрать цветовую гамму, формат рисунка и само космическое изображение.

«Мы даём ученикам право выбора, помогаем проявить свою креативность и индивидуальность. Некоторые рисунки мы отберем на выставку в музей «Самара Космическая», а также создадим выставку в школе», – делится художница и PRO-BONO волонтер Мария Прокофьева.

Кроме того, участники интерактивного урока отправят свои работы на Всероссийскую онлайн-акцию «Мечты о космосе» – свои картины они разместят в социальных сетях с хештегами #МечтыоКосмосе и #ДеньКомсонавтики.

Поучаствовать в акции может любой желающий. Для этого в социальные сети нужно выложить свой рассказ о космосе, рисунок, видео и поставить соответствующие хештеги.

Организаторами цикла мастер-классов для школьников Самарской области являются представители общественного движения «Волонтеры культуры» и PRO-BONO волонтеры при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.