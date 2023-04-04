“Вернись в реальность” - проект от СРОО РЛТ “Ярче”

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В период зимних каникул, в январе 2023 года, Самарская региональная общественная организация по развитию лагерного туризма “Ярче”, реализовала поддержанный Фондом президентских грантов проект "Вернись в реальность", ориентированный на спортивный лазертаг. Проект был направлен на улучшение физического развития детей и подростков в возрасте от 8 до 14 лет и был рассчитан на 80 участников, но оказалось, что заинтересованных лиц было намного больше, и в конечном итоге количество участников составило 120 подростков.

Особое внимание было уделено развитию коммуникативных навыков участников, умению общаться и находить общие интересы, поэтому выезд осуществляется без использования гаджетов, и представляет детям возможность отключиться от мира интернета и насладиться общением с сверстниками в реальной жизни.

В течение 7 дней, участники проекта “Вернись в реальность”, проходили обучение основам боевого и тактического ведения игры в лазертаг. На протяжении первых дней были изучены основные правила и приемы игры, а также проведены тренировочные турниры. Затем прошли более сложные тренировки по созданию тактических планов и координации действий в команде. В конце проекта были проведены настоящие соревнования между командами.

В целом, проект "Вернись в реальность" оказался очень успешным и получил положительные отзывы как среди участников, так и родителей. В результате анкетирования детей и подростков было выявлено, что 92% из них получили удовольствие от участия в проекте и хотели бы продолжить тренировки в лазертаге. Также было отмечено улучшение физической формы у 87% участников, которые чувствовали себя более выносливыми после прохождения проекта.

По результатам проекта, организация СРОО РЛТ “Ярче” выпустила методическое пособие которое может стать полезным ресурсом для других организаций в проведении подобных мероприятий. Оно включает в себя информацию о подготовке тренировочных программ, выборе оборудования, вопросы безопасности и проведении игр.

Более того, проект "Вернись в реальность" подтверждает, что занятия спортом и игры играют решающую роль в физическом и умственном развитии детей и подростков. Они помогают молодым людям стать более сильными, уверенными в себе и социально значимыми личностями. Мы продолжаем создавать подобные проекты и предоставляем детям возможности развиваться во всех сферах жизни!

Фото А.Борвинок