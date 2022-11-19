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В рамках национального проекта «Демография» на базе ООО «Приоритет Да Винчи» в Тольятти 200 человек завершили обучение по направлению «Интернет-маркетинг».



«Было очень интересно, – признается жительница Тольятти Александра Ринге. – Кураторы просто замечательные! Ни один наш вопрос не остался без ответа, всем помогали, давали советы. Удобно, что обучение всегда проходило в вечернее время».



Совсем недавно стартовало обучение по компетенция «Графический дизайн». Также сели за парты слушатели, выбравшие две новые для учебного заведения программы – «Тестирование программного обеспечения» и «Моушн-дизайн и анимация».



«Последнее направление у нас пользуется особой популярностью, – рассказывает ведущий специалист отдела маркетинга и развития образовательной организации Юлия Сырцылина. – Наши слушатели поймут, как работает 2D- и 3D-анимация, получат востребованную профессию и смогут удаленно создавать графику для рекламы, кино, других креативных индустрий и IT-компаний».

Фото: пресс-служба правительства СО