В СОУНБ пройдёт просветительская акция «Географический диктант»

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16 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает присоединиться к международной просветительской акции «Географический диктант». Принять участие в проекте и проверить свои знания отечественной географии смогут все жители города без каких-либо ограничений по возрасту.

Географический диктант – это ежегодная акция, проводимая Русским географическим обществом в целях распространения знаний о важных и удивительных местах на карте России, природных богатствах нашей страны, открытиях российских исследователей-путешественников. Организаторы диктанта подчёркивают, что их проект в первую очередь направлен не на оценку уровня географической грамотности, а на повышение интереса к науке и национальному наследию.

Географический диктант состоит из 40 вопросов, разделённых на две части. 10 вопросов относятся к базовому уровню, поэтому ответить на них будет легко каждому, кто хорошо помнит школьный курс географии. Остальные 30 вопросов потребуют от участников акции не только знания общеизвестных фактов из географической науки, но также умения применять образное мышление, логику и широкую эрудицию.

Самарская областная научная библиотека выступит в качестве одной из более 40 площадок проведения акции в Самаре. Диктант можно будет написать и в онлайн-режиме – для этого необходимо посетить официальный сайт проекта: dictant.rgo.ru. В СОУНБ регистрация участников начнётся в 11:30.

16 ноября в 11:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).