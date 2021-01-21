В СОУНБ познакомят с историей книгоиздания Самарской губернии

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Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина,14а) приглашает на выставку образцов издательского дела «Самарское книгоиздание: из века XIX в век XXI». Экспозиция организована в рамках Просветительского юбилейного проекта к 170-летию Самарской губернии «Самарская губерния: Люди. События. Символы».

Гости и читателей библиотеки познакомятся с историей книгопечатания в Самарской губернии, начиная с момента зарождения первых типографий до современных течений в полиграфии. Интересны будут и продукты местных издательств, которые выходили в годы становления Советской власти и в Великую Отечественную, когда Куйбышев стал запасной столицей СССР.

Появление нашей губернии на карте Российской империи дало мощный импульс для местного полиграфического производства. Буквально за десять лет Самара по объему продукции опередила многие провинциальные российские города, включая те, что уже имели полувековые традиции книгопечатания.

На выставке будут представлены уникальные издания из фондов отдела редких книг СОУНБ, которые увидели свет в типографии Губернского правления: «Описание к карте Самарской губернии, составленное самарским губернским землемером Шахларевым» (1860 г.), первая «Памятная книжка города Самары» (1864 г.), Адрес – календарь (1869 г.) и другие раритеты, призванные знакомить нас с жизнью нашего края конца XIX века. Кстати, типография Губернского правления заработала самой первой в нашем городе.

Особенный интерес представляет серия художественных произведений русской и зарубежной классики, которые выходили в Куйбышевском книжном издательстве, для их иллюстрирования привлекали наших местных художников.

Будут экспонироваться в выставочном пространстве отдела редких книг СОУНБ и современные образцы полиграфического искусства – издания крупнейших компаний: «Раритет», «Арт-Презент», «Офорт» и другие.

Посетить книжно-иллюстративную выставку «Самарское книгоиздание: из века XIX в век XXI» можно будет с 13 января до 16 марта 2021 года.

Запись на экскурсии – в отделе редких книг: тел: (846) 335-66-27, эл. почта: ork@libsmr.ru.