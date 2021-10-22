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В школах Самары перенесли каникулы

22 октября 2021 13:02
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В школах Самары перенесли каникулы

С понедельника, 25 октября, школьники Самары отправляются на каникулы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Уже сегодня, в пятницу, 22 октября, учителя должны будут выставить оценки за четверть во 2–9-х классах. Крайний срок — суббота. Каникулы продлятся с 25 октября до 3 ноября, — пояснил 63.ру собеседник.

Ранее губернатор Самарской области объявил в регионе дополнительные нерабочие дни. Они также начнутся с понедельника, 25 октября. Он уже подписал соответствующее постановление и прокомментировал свое решение.

— Понимая сложность эпидемиологической ситуации на территории региона, ту нагрузку, которую испытывает система здравоохранения Самарской области и все медработники, чувствуя ответственность за здоровье людей, принял решение о дополнительных нерабочих днях на территории Самарской области начиная с 25 октября, — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

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