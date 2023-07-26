В СамГМУ завершен прием заявлений на бюджет

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Всего в приемной комиссии зарегистрировано более 18 000 заявлений от 5600 абитуриентов.



«В этом году в СамГМУ подали документы на 800 человек больше по сравнению с прошлым. Это еще раз подтверждает тот серьезный прогресс, который вуз сделал в последнее время. Рост количества абитуриентов говорит и о повышении престижности медицинского образования в целом», — подводит итог приемной кампании на бюджетные места ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев.



Увеличилось и количество учеников, подготовленных «на отлично»: 29 человек подали документы со стобалльными результатами по русскому языку; у 31 абитуриента 100 баллов по химии, у 2 — по биологии. 4 абитуриента имеют в аттестатах 100 баллов сразу по двум предметам. Также в этом году в СамГМУ подали документы 10 человек, которые имеют диплом победителей или призеров Всероссийских этапов школьных олимпиад.



В приемной комиссии отметили значительный рост абитуриентов, подавших документы через портал «Госуслуги». Заявления в этом году подавали как онлайн, так и привычным способом, принося документы в приемную комиссию СамГМУ или присылая их по почте.



Сюрпризов по популярности медицинских специальностей в этом году не произошло. В тройке самых востребованных, по традиции, «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия». Спрос вызвала и новая специальность — «Медицинская кибернетика». Выросло количество желающих на обучение по специальности «Фармация».



Список поступающих на бюджетную форму обучения, рейтинг с указанием баллов, будет опубликован 27 июля. Приказ о зачислении студентов основного этапа бюджетного приема выйдет 7 августа.



Прием документов для обучения на внебюджетной основе продлится до 9 августа, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ