В самарском вузе состоится Всероссийский запуск программы “Обучение служением”

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5 сентября, во вторник, в 11.00 в Международный день благотворительности в Самарском университете им. Королёва состоится Всероссийский запуск программы “Обучение служением”.

Самарский университет им. Королёва вошел в число первых в России образовательных организаций, которые в этом году внедряют в учебный процесс новую федеральную программу “Обучение служением”. Она сочетает в себе изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы. В проекте объединены теоретическое обучение и практическая социально значимая деятельность в единый образовательный процесс, что позволяет каждому студенту получить профессиональный опыт реализации общественных проектов.

“Университет сегодня – это точка концентрации всех существующих возможностей экосистемы молодежной политики. И любая образовательная деятельность так или иначе должна быть сопряжена с практическими заданиями. Реализация модуля “Обучение служением” позволит вовлечь университеты в жизнь городов и местного сообщества, в совместное решение актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом”, - отметила заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Ассоциация волонтерских центров России объявила сбор заявок для желающих стать их социальными партнерами проекта на платформе ДОБРО.РФ (https://sl.dobro.ru). Социальные заказчики станут партнерами вузов, они включат студентов в решение практических задач, сформулированных партнерами как социальный заказ. Социальными заказчиками могут стать НКО и фонды, органы государственной и муниципальной власти, учреждения бюджетной сферы (школы, библиотеки, социальные центры, медицинские учреждения и др.), социальные предприниматели, бизнес, реализующий программы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

На сайте https://sl.dobro.ru размещены профессиональные запросы на решение проектных задач от некоммерческих и коммерческих организаций, бюджетных учреждений и органов власти, социальных предпринимателей и социально ответственного бизнеса. Первая волна сбора заявок продлится до 15 сентября.