В Самарском университете разработали космический квест для смартфонов

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Он приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина.

Выполнить различные задания участникам игры предлагают дочь и внук Сергея Королёва, племянница Юрия Гагарина, космонавты, ученые и инженеры космической техники

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва к 60-летию первого полета человека в космос разработали игру для смартфонов - квест "Территория космоса: Одиссея Марса". Автор и разработчик игры - доцент кафедры программных систем Самарского университета, кандидат технических наук Александра Жданова.

Это научно-популярный квест, основанный на знании реальных событий и фактов из истории освоения космоса. Сюжет игры разворачивается в Самаре (ранее Куйбышев) - в городе, где были изготовлены первые две ступени ракеты-носителя, отправившей Юрия Гагарина в космос. В процессе прохождения квеста его участники знакомятся с интересными деталями и яркими эпизодами значимых исторических событий, раскрывающими достижения и вклад нашей страны в освоение человечеством космического пространства.

Задания игроки получают в формате записанных видеообращений от родственников легендарного конструктора Сергея Королёва - его дочери Наталии Сергеевны и внука Андрея Вадимовича, от племянницы первого космонавта Юрия Гагарина - Тамары Филатовой, а также от ученых, инженеров, конструкторов и испытателей ракетно-космической техники и 14 космонавтов - участников космических экспедиций разных лет.

Игру можно пройти как в формате онлайн-викторины, не двигаясь с места, так и в режиме "живого" квеста - перемещаясь со смартфоном по Самаре и посещая места и достопримечательности города, связанные с историей освоения космоса. Игрокам предлагаются четыре маршрута, проложенные через 60 памятных локаций: "Историческая часть города. Космическая столица России", "Историческая часть города. Космос и культура", "Центральная часть города. Первые шаги" и "Аллея трудовой славы. Самарские предприятия, проложившие путь в космос".

Проект возник по личной инициативе его автора - Александры Ждановой.