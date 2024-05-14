15 мая, в среду, в 10.30 в Самарском университете им. Королёва откроет свою работу фестиваль "Карьерный пикник". Участниками фестиваля могут стать студенты и выпускники университетов и техникумов, а также все жители Самарской области, заинтересованные в трудоустройстве.
В программе "Карьерного пикника":
- ярмарка вакансий;
- актуальные предложения о работе/стажировке/практике от работодателей;
- мастер-классы и встречи с представителями компаний;
- карьерные интерактивы, призы и подарки от партнеров.
Участникам фестиваля будут предложены вакансии от следующих 26-ти предприятий и организаций России:
- ПАО "ОДК-Кузнецов"
- "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"
- АО "АВТОВАЗ"
- АО "Полад"
- АО "Салют"
- Аптеки Плюс
- ООО "НПП "МЕРА"
- ООО "ГК Волгаэнергопром"
- ООО "Ланит Омни"
- ООО "Аэрофлот Техникс"
- "КЕХ еКоммерц" (Avito)
- Группа компаний "Солар"
- ПАО "Промсвязьбанк"
- ООО "СМС-Информационные технологии"
- ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ"
- ООО "БИА"
- ООО "СамараДорМаш"
- ООО "Открытый код"
- ООО "СреднеВолжский Подшипниковый Завод"
- ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"
- ООО "Завод приборных подшипников"
- ООО "Совкомбанк Технологии"
- ГКУСО "Управляющий Центр Занятости Населения"
- Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области
- ООО "ЛЕ МОНЛИД" (Леруа Мерлен)
- ОАО "Завод Продмаш"
Эксперты помогут участникам фестиваля пройти профориентационное экспресс-собеседование и проконсультируют по вопросам трудоустройства.
Место и время проведения:
Среда, 15 мая, 10.30 - Фестиваль "Карьерный пикник".
Место проведения: холл административного корпуса на Московском шоссе, 34.