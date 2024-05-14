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15 мая, в среду, в 10.30 в Самарском университете им. Королёва откроет свою работу фестиваль "Карьерный пикник". Участниками фестиваля могут стать студенты и выпускники университетов и техникумов, а также все жители Самарской области, заинтересованные в трудоустройстве.

В программе "Карьерного пикника":

ярмарка вакансий;

актуальные предложения о работе/стажировке/практике от работодателей;

мастер-классы и встречи с представителями компаний;

карьерные интерактивы, призы и подарки от партнеров.

Участникам фестиваля будут предложены вакансии от следующих 26-ти предприятий и организаций России:

ПАО "ОДК-Кузнецов"

"Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"

АО "АВТОВАЗ"

АО "Полад"

АО "Салют"

Аптеки Плюс

ООО "НПП "МЕРА"

ООО "ГК Волгаэнергопром"

ООО "Ланит Омни"

ООО "Аэрофлот Техникс"

"КЕХ еКоммерц" (Avito)

Группа компаний "Солар"

ПАО "Промсвязьбанк"

ООО "СМС-Информационные технологии"

ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ"

ООО "БИА"

ООО "СамараДорМаш"

ООО "Открытый код"

ООО "СреднеВолжский Подшипниковый Завод"

ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"

ООО "Завод приборных подшипников"

ООО "Совкомбанк Технологии"

ГКУСО "Управляющий Центр Занятости Населения"

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

ООО "ЛЕ МОНЛИД" (Леруа Мерлен)

ОАО "Завод Продмаш"

Эксперты помогут участникам фестиваля пройти профориентационное экспресс-собеседование и проконсультируют по вопросам трудоустройства.

Место и время проведения:

Среда, 15 мая, 10.30 - Фестиваль "Карьерный пикник".

Место проведения: холл административного корпуса на Московском шоссе, 34.