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В Самарском университете им. Королёва откроет свою работу фестиваль "Карьерный пикник"

14 мая 2024 11:32
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в Самарском университете им. Королёва откроет свою работу фестиваль "Карьерный пикник"

15 мая, в среду, в 10.30 в Самарском университете им. Королёва откроет свою работу фестиваль "Карьерный пикник". Участниками фестиваля могут стать студенты и выпускники университетов и техникумов, а также все жители Самарской области, заинтересованные в трудоустройстве.

В программе "Карьерного пикника":

  • ярмарка вакансий;
  • актуальные предложения о работе/стажировке/практике от работодателей;
  • мастер-классы и встречи с представителями компаний;
  • карьерные интерактивы, призы и подарки от партнеров.

 

Участникам фестиваля будут предложены вакансии от следующих 26-ти предприятий и организаций России:

  • ПАО "ОДК-Кузнецов"
  • "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"
  • АО "АВТОВАЗ"
  • АО "Полад"
  • АО "Салют"
  • Аптеки Плюс
  • ООО "НПП "МЕРА"
  • ООО "ГК Волгаэнергопром"
  • ООО "Ланит Омни"
  • ООО "Аэрофлот Техникс"
  • "КЕХ еКоммерц" (Avito)
  • Группа компаний "Солар"
  • ПАО "Промсвязьбанк"
  • ООО "СМС-Информационные технологии"
  • ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ"
  • ООО "БИА"
  • ООО "СамараДорМаш"
  • ООО "Открытый код"
  • ООО "СреднеВолжский Подшипниковый Завод"
  • ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева"
  • ООО "Завод приборных подшипников"
  • ООО "Совкомбанк Технологии"
  • ГКУСО "Управляющий Центр Занятости Населения"
  • Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области
  • ООО "ЛЕ МОНЛИД" (Леруа Мерлен)
  • ОАО "Завод Продмаш"

Эксперты помогут участникам фестиваля пройти профориентационное экспресс-собеседование и проконсультируют по вопросам трудоустройства.

Место и время проведения:

Среда, 15 мая, 10.30 - Фестиваль "Карьерный пикник".

Место проведения: холл административного корпуса на Московском шоссе, 34.

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