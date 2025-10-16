В Самарском политехе создали прибор для автоматического контроля состояния электротехнического оборудования распределительных сетей

184

Коллектив кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» Политеха представил опытный образец устройства для контроля состояния выключателей комплектных распределительных устройств (КРУ). Этот прибор автоматически фиксирует параметры электросети (силу тока, напряжение, частоту, мощность) и анализирует на их основе износ выключателей.

Сегодня есть большой спрос на такие аппараты, потому что они проводят непрерывный мониторинг и диагностику состояния силовых трансформаторов, выключателей, кабельных линий (используются на объектах электроэнергетики – подстанциях, распределительных пунктах и других электроустановках напряжением 6 – 35 кВ).

Прибор, который разработали под руководством и.о. заведующего кафедрой Игоря Косорлукова аспиранты Алексей Строчков, Сергей Авдонькин, Александр Соловьёв и ведущий инженер Максим Тимченко, представляет собой компактный микропроцессорный терминал, оборудованный сенсорным экраном, блоком питания и разъёмами для подключения датчиков. Он устанавливается в релейный отсек КРУ. При необходимости устройство можно легко снять и переставить на другое место.

«Наше устройство фиксирует не только электрические параметры, но и с помощью дополнительно встроенных датчиков, контролирует вибрацию и температуру контактов в электрической цепи» - говорит один из разработчиков Алексей Строчков.

Уникальность политеховской разработки – в её универсальности, помехоустойчивости и надёжности. Устройство оснащено набором различных цифровых датчиков, а блок питания оборудован аккумуляторной батареей, которая при потере питания обеспечивает бесперебойную работу устройства на протяжении двух часов.

Учёные утверждают, что вновь созданный аппарат предотвратит непредвиденные поломки оборудования и исключит лишние ремонты.

Команда университета уже получила патент на разработку и при поддержке АО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара» провела первичные испытания опытного образца.

Сейчас политеховцы дорабатывают устройство. Они намерены собрать компонентную базу для изготовления промышленных образцов. Несколько индустриальных партнеров университета уже заинтересовались разработкой.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского политеха