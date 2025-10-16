В Самарском политехе создали прибор для автоматического контроля состояния электротехнического оборудования распределительных сетей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе создали прибор для автоматического контроля состояния электротехнического оборудования распределительных сетей

16 октября 2025 16:15
184
Учёные утверждают, что вновь созданный аппарат предотвратит непредвиденные поломки оборудования и исключит лишние ремонты. 

Коллектив кафедры «Автоматизированные электроэнергетические системы» Политеха представил опытный образец устройства для контроля состояния выключателей комплектных распределительных устройств (КРУ). Этот прибор автоматически фиксирует параметры электросети (силу тока, напряжение, частоту, мощность) и анализирует на их основе износ выключателей. 

Сегодня есть большой спрос на такие аппараты, потому что они проводят непрерывный мониторинг и диагностику состояния  силовых трансформаторов, выключателей, кабельных линий (используются на объектах электроэнергетики – подстанциях, распределительных пунктах и других электроустановках напряжением 6 – 35 кВ).

Прибор, который разработали под руководством и.о. заведующего кафедрой Игоря Косорлукова аспиранты Алексей Строчков, Сергей Авдонькин, Александр Соловьёв и ведущий инженер Максим Тимченко, представляет собой компактный микропроцессорный терминал, оборудованный сенсорным экраном, блоком питания и разъёмами для подключения датчиков. Он устанавливается в релейный отсек КРУ. При необходимости устройство можно легко снять и переставить на другое место.

«Наше устройство фиксирует не только электрические параметры, но и с помощью дополнительно встроенных датчиков, контролирует вибрацию и температуру контактов в электрической цепи» - говорит один из разработчиков Алексей Строчков. 

Уникальность политеховской разработки –  в её универсальности, помехоустойчивости и надёжности. Устройство оснащено набором различных цифровых датчиков, а блок питания оборудован аккумуляторной батареей, которая при потере питания обеспечивает бесперебойную работу устройства на протяжении двух часов.

Учёные утверждают, что вновь созданный аппарат предотвратит непредвиденные поломки оборудования и исключит лишние ремонты. 

Команда университета уже получила патент на разработку и при поддержке АО «ГК „Электрощит“ — ТМ Самара» провела первичные испытания опытного образца. 

Сейчас политеховцы дорабатывают устройство. Они намерены собрать компонентную базу для изготовления промышленных образцов. Несколько индустриальных партнеров университета уже заинтересовались разработкой.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского политеха

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
196
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
225
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
469
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
645
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
690
Весь список