В Самарском политехе развивают BIM-технологии

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В вузе планируется создание авторизованного учебного центра, специализирующегося на BIM-технологиях. Об этом стало известно на 80-й юбилейной всероссийской научно-технической конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре», которая проходила в СамГТУ с 17 по 21 апреля.

В работе 20 тематических секций конференции приняли участие 379 человек. Всего выступили 216 спикеров, в том числе из-за рубежа: Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Часть докладов презентовалась в режиме онлайн.

Одна из ключевых тем, которая обсуждалась, – передовые технологии в строительстве. Building Information Modeling (BIM) - технология, обеспечивающая динамичный и синхронизированный подход к управлению строительным проектом. Эффективное внедрение и перспективное развитие BIM-технологий - сейчас одно из ведущих научных направлений в строительстве. Оно может быть использовано при реализации проекта межвузовского кампуса мирового уровня, который планируется построить около стадиона "Солидарность Самара Арена".

- Мы включаем информационное моделирование в учебные программы, - рассказывает декан факультета промышленного и гражданского строительства Самарского политеха Александр Пищулев. - BIM-проектировщик - профессия будущего, которая находится на стыке с IT-технологиями. Мы рассчитываем, что пространство кампуса, которое объединит студентов, преподавателей и ученых, позволит увеличить интенсивность работы с предприятиями реального сектора, в том числе в области строительства и проектирования.