В Самарском политехе откроют памятник студентам, погибшим в Афганистане 

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15 февраля в 13.00 около учебного корпуса № 7 (ул. Первомайская, 1) состоится торжественная церемония открытия памятника, приуроченная к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии примут участие почетные гости, среди которых председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Александр Чернышев и руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков.

Памятник изготовили в центре литейных технологий Самарского политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Автор концепции – ведущий инженер центра литейных технологий, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Князев.

Композиция выстроена вокруг памятного камня, установленного напротив учебного корпуса № 7 в 1989 году по инициативе создателя организации воинов-интернационалистов Куйбышевского политехнического института имени В. В. Куйбышева (КПтИ) «Шурави» Виктора Купреева.

Специалистам центра литейных технологий пришлось освоить технологию статуарного литья, которая включала четыре основных этапа: реверс-инжиниринг, 3D-печать, литье в формы из холодно-твердеющих смесей, литье по комбинированным разовым моделям.

– Мы впервые проводили 3D-сканирование крупногабаритного объекта в полевых условиях. Это необходимо, чтобы все элементы композиции гармонично сочетались между собой по размеру, – рассказывает Константин Никитин. – Кроме этого, мы впервые соединяли литые элементы с помощью электро-дуговой сварки медным расходуемым электродом.

Фото: СамГТУ