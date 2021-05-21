В Самарской областной научной библиотеке открылся региональный центр грамотности

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Инициатором просветительского проекта «Библиотека грамотности» является фонд «Тотальный диктант», при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и Российской государственной библиотеки.



В центре грамотности вас ждут современные издания о русском языке, отобранные Филологическим советом Тотального диктанта: энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная литература. В дальнейшем в центре грамотности посетители библиотеки смогут не только знакомиться с новейшими учебными материалами, но и принимать участие в актуальных образовательных событиях.



В рамках открытия «Библиотеки грамотности» в СОУНБ состоялся мастер-класс программного директора проекта Ольги Сусловой «Эффективная коммуникация в работе библиотек» и лекция Ольги Лукиновой «Основы цифрового этикета»? сообщается в группе библиотеки в ВК.