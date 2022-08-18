В Самарской области запустят цифровую платформу «Моя школа»

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Федеральная государственная информационная система «Моя школа» - это единая «школьная среда», в которую будут включены все участники школьного процесса: учителя, ученики и родители. Это онлайн – платформа для образовательных, информационных, методических целей, а также электронного документооборота. Она будет апробирована в 15 пилотных регионах России с 1 сентября 2022 года.

Внедрение новой платформы - закономерный шаг в развитии системы образования в России. За период пандемии она уже сделала огромный скачок в развитии цифровых сервисов, а сейчас плотно становится на «цифровые рельсы».

Новая платформа предоставляет широчайшие возможности для обучения и самообучения, это единое для всей страны образовательное пространство, где любой ученик или педагог может получить качественную информацию из библиотечных систем или от лучших учителей страны. При этом в удобное для себя время, в режиме онлайн.

В систему будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента, видео-конференц-связь на базе «Сферума», тесты для самодиагностики для детей, чаты для учеников и для педагогов и другие сервисы.

«Платформа «Моя школа» – это назревшее, понятное и полезное решение, помогающее комфортно организовать учебный процесс для всех участников, а также мощное подспорье в области образования и самообразования как для детей, так и для учителей, – уверена учитель школы № 146 Марина Федорова.

Круглосуточный доступ к цифровой библиотечной системе, учебным пособиям, лучшим практикам учителей со всей страны, тестам – открывает практически безграничные возможности для повышения профессиональной компетенции учителям, а детям – для обучения».

Отдельно стоит подчеркнуть безопасность использования этого ресурса - платформа работает на отечественном программном обеспечении, и на ней будут представлены только верифицированные учебные материалы.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, суперсервис ГИС «Моя школа» будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных. Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это прием в школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое.

Родители также рады предстоящему нововведению.

«Очень удобное новшество. Далеко не всегда получается в современном ритме жизни контролировать обучение и школьную жизнь детей. А с онлайн-системой, где доступна и прозрачна вся информация – и дневник, и журнал, и школьные мероприятия, и даже кружки – сделать это очень легко. Даже учебники и методички, по которым занимаются сыновья можно посмотреть, а еще оценить их успехи по тестам», – прокомментировала родительница семиклассника Елена Волкова.

Уже к 2024 году будут представлены материалы для всех уровней общего образования по всем учебным предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.

Фото из открытых источников