В Самарской области стартовал приём в колледжи по программе "Профессионалитет".

Для будущих студентов подготовлено свыше 2,5 тыс. бюджетных мест в более 25 учебных заведениях региона, пишет Сова.
Абитуриентов ждёт обучение в образовательно-производственных центрах по отраслям:
✔️ Машиностроение;
✔️ Железнодорожный транспорт;
✔️ Строительство.
Также прием будет осуществляться в образовательные кластеры среднего профессионального образования:
✔️ "ПРОдетство/знание/движение" (педагогика);
✔️ "Управление и Право" (правоохранительная сфера и управление).
Ребята смогут освоить востребованные на рынке труда специальности по программам обучения, созданным совместно с ведущими предприятиями региона, и приобрести опыт работы уже во время учёбы.
Подробнее о проекте "Профессионалитет" и списке профильных колледжей можно узнать на официальном сайте программы.