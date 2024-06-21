В Самарской области стартовал приём в колледжи по программе "Профессионалитет".

108

Для будущих студентов подготовлено свыше 2,5 тыс. бюджетных мест в более 25 учебных заведениях региона, пишет Сова.

Абитуриентов ждёт обучение в образовательно-производственных центрах по отраслям:

✔️ Машиностроение;

✔️ Железнодорожный транспорт;

✔️ Строительство.

Также прием будет осуществляться в образовательные кластеры среднего профессионального образования:

✔️ "ПРОдетство/знание/движение" (педагогика);

✔️ "Управление и Право" (правоохранительная сфера и управление).

Ребята смогут освоить востребованные на рынке труда специальности по программам обучения, созданным совместно с ведущими предприятиями региона, и приобрести опыт работы уже во время учёбы.

Подробнее о проекте "Профессионалитет" и списке профильных колледжей можно узнать на официальном сайте программы.