В Самарской области прошёл I Съезд учителей информатики для обмена опытом и повышения квалификации

170

В образовательном центре «Южный город» более 200 учителей информатики Самарской области встретились на съезде, приуроченном к 40-летию преподавания предмета в школе. Мероприятие, организованное образовательной платформой «Яндекс Учебник», благотворительным фондом «Эмпатия», Министерством образования Самарской области и Самарским институтом развития образования, собрало 45% учителей информатики из разных районов области. Напомним, постоянное повышение квалификации педагогов проходит в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ. Мероприятие направлено на прямую поддержку педагогов, которые играют ключевую роль в подготовке будущих IT-специалистов со школьной скамьи. Именно они помогают заложить в детях фундамент цифровых знаний. Участникам предоставили доступ к лучшим образовательным практикам и современным инструментам работы с новым поколением учеников.

«Подходы к обучению информатике и информационным технологиям в школе за прошедшие годы существенно изменились. Разработано множество инновационных методик для пропедевтического, базового и профильного курсов. Кроме функциональной грамотности, образование в этой области обеспечивает социальную адаптацию учеников, содействует их общественному и гражданскому самоопределению. Региональный съезд учителей информатики стал масштабной площадкой для обмена опытом и внедрения современных образовательных практик», — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Директор по региональному развитию “Яндекс Учебника” Вадим Жуков озвучил свежие результаты опроса учителей информатики Самарской области: «84% педагогов региона уже используют ИИ в работе — для генерации идей, тем занятий (57%) и индивидуальных заданий (52%), поиска дидактических и методических решений (46%), создания презентаций (45%) и разработки планов уроков, автоматизации рутинных задач и вдохновения учеников на креативные проекты. Примерно столько же коллег активно внедряют интерактивные образовательные платформы. Учителя отмечают, что цифровые инструменты действительно помогают сделать уроки эффективнее и интереснее, однако подчёркивают: ни одна технология не заменит живое общение и личное участие педагога в образовательном процессе».

Исследование показало, что абсолютное большинство (94%) учителей информатики положительно относятся к применению искусственного интеллекта, онлайн-платформ и автоматизированных систем обучения. 89% опрошенных учителей информатики рекомендуют своим коллегам освоить работу с ИИ, подчёркивая его значимость и потенциал. 79% считают необходимым внедрение ИИ в учебный процесс, а 70% выступают за включение основ работы с ИИ в школьный курс информатики.

Основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков отметил важную задачу педагога не только в развитии цифровой грамотности ребёнка, но и в формировании личности в целом: «В ближайшие годы искусственный интеллект будет развиваться бешеными темпами. Учителям важно задуматься о том, какое место в этом мире займут люди, чему нужно научить детей, чтобы сделать каждого из них человеком думающим, творящим и генерирующим — таким, который не будет проигрывать технологиям».

С лекциями выступили соавтор учебника по информатике Анна Босова, руководитель Яндекс Лицея Александр Паволоцкий, методисты Яндекс Учебника и представители образовательной среды Самарской области. Докладчики рассмотрели современные подходы к преподаванию информатики и стратегии повышения успеваемости учащихся, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и региональный опыт повышения мотивации школьников к учёбе.

Особое внимание уделили разбору эффективных стратегий подготовки к ЕГЭ. Алексей Смолянинов, методический руководитель платформы «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником», подчеркнул, что из года в год примерно в трети заданий меняются формулировки, поэтому важно не только знать теорию и практиковаться в программировании, но и уметь решать авторские задачи разными способами. Разобрали и итоги государственной итоговой аттестации региона.

«В Самарской области сохраняется устойчивый интерес к информатике: 44,3% обучающихся 9-х классов выбрали сдавать экзамен по предмету. При этом видна положительная динамика: за последние три года уменьшилось количество учеников, получивших оценку два за ОГЭ, а число хорошистов превзошло число троечников.

Количество обучающихся, сдающих ЕГЭ по информатике в 2025 г., составило 20,7% от общего числа выпускников. Средний тестовый балл на ЕГЭ по информатике в Самарской области, по сравнению с 2024 годом, увеличился с 57,6 до 58,1. В регионе сохраняется превышение тестового балла по сравнению со средним тестовым баллом по России (55,9). Отличная тенденция видна среди высокобалльников: в текущем году количество участников, получивших 100 баллов, увеличилось с 1 до 12 человек», — отметила Марина Викторовна Агапова, председатель регионального учебно-методического объединения учителей информатики Самарской области.

Также на съезде прошла церемония награждения пяти победителей регионального рейтинга проекта Яндекс Учебника «Кадровый резерв». Ими стали Нина Алексеевна Аверкина (Тольятти, школа № 47), Александр Олегович Крылов (Самара, лицей № 131 «Созвездие»), Надежда Николаевна Буравова (СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино), Наталья Сергеевна Тимошкина (Самара, центр инновационного образования «Циркуль»), Анна Сергеевна Лукоянова (Тольятти, МБУ «Лицей № 76»).