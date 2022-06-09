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В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике, в том числе 12875 – выпускники текущего года. Это второй обязательный предмет для получения аттестата. Однако выпускники могут выбрать уровень сложности. Чтобы поступить в технический вуз, базовый уровень не подойдет. Экзамен только профильного уровня выбрали более 7,5 тысяч человек.

Экзамен прошел в соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ, с применением технологии печати комплекта экзаменационных материалов в аудитории и сканирования результатов.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях велось онлайн-видеонаблюдение, в пунктах проведения присутствовали общественные наблюдатели, сотрудники министерства образования и науки Самарской области, работал региональный Ситуационный центр.

«До проведения государственной итоговой аттестации мы просили наших выпускников не брать с собой шпаргалки и сотовые телефоны, но, к сожалению, с экзамена по профильной математике были удалены два участника ЕГЭ за использование мобильного устройства. Их результаты аннулированы. Аттестат об окончании школы они смогут получить только в сентябре, при условии успешной сдачи экзамена по математике базового уровня, – рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Я еще раз хочу обратиться к выпускникам: дорогие ребята, не нужно паниковать. Вы готовились к экзаменам одиннадцать лет, вы все прекрасно знаете. Я желаю вам удачи, уверено идите к цели и тогда у вас все получится».

В 2022 году количество заданий в КИМ (контрольно-измерительные материалы, которые включают в себя задания и тесты) по математике изменилось как в базовом уровне – с 20 до 21, так и в профильном – с 19 до 18. Теперь за профильный уровень можно получить 31 балл, а за базовый – 21 балл.

Профильный экзамен длился 3 часа 55 минут (235 минут), экзамен базового уровня – три часа.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Оценивание экзаменационной работы по базовой математике осуществляется по пятибалльной системе.

Результаты будут объявлены участникам не позднее 20 июня.