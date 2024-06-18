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В Самарской области 158 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

18 июня 2024 12:49
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В Самарской области 158 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
 

Предварительными данными с ИА sovainfo.ru поделились в региональном министерстве образования.

 

В ведомстве зафиксировали 166 результатов со 100 баллами. 82 школьника сдали на высшем уровне русский язык, 30 - математику, еще 40 - литературу и 14 - химию.

Также восемь ребят получили 200 баллов - в сумме по двум предметам. Из них четверо - из Тольятти, двое - из Самары и по одному из Сызрани и села Красноармейское.

- Полные результаты основного периода будут известны позднее, - уточнили в Минобре губернии.

 

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