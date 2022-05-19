В Самаре выпускникам вручили денежные сертификаты 

122

Елена Лапушкина вручила выпускникам денежные сертификаты. В этом году 11 класс оканчивают 82 ученика, воспитывающихся в семьях попечителей и приемных родителей. Всего в городском округе Самара 2140 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



«Знаю, что многие из вас имеют высокие достижения в разных сферах деятельности. Надеюсь, что сертификаты, которые вы сегодня получите, помогут при принятии взрослых решений», - обратилась Елена Лапушкина к ребятам.



На встречу выпускники пришли с опекунами и приемными родителями. Глава Самары вручила им букеты цветов и выразила благодарность.



«Быть рядом в трудные минуты, брать на себя ответственность за решение важных вопросов в жизни ребенка – это поступки доброго сердца. Именно вы являетесь для своих детей главной опорой в жизни! Вы - настоящий пример для подражания. Спасибо за воспитание таких замечательных, красивых, целеустремленных детей!»

Фото: администрация Самары