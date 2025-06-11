В Самаре в 10 класс планируют поступить меньше половины всех 9-классников

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12 232 юных жителя Самары закончили обучение по программам основного общего образования в 2024-2025 учебном году. Из них в 10 класс планируют поступить только 5 479 человек, то есть 44,7 %.

«По информации департамента образования, в 9 общеобразовательных учреждениях не откроют 10-е классы, поскольку по состоянию на 9 июня 2025 года отсутствуют заявления от обучающихся на обучение в 10 классе», — говорится в ответе мэрии Самары на запрос 63.RU.

Как сообщили в горадминистрации, в 2025-2026 учебном году 10-х классов не будет в следующих учебных заведениях: школа № 80, школа № 62, школа № 39, школа № 51, школа № 134, школа № 59, школа № 15, школа № 141, школа № 8.

«Образовательная организация не вправе отказать гражданам в принятии на обучение в 10 класс, кроме случая отсутствия свободных мест для обучения по отдельным программам. Результаты ГИА не влияют на поступление в 10 класс», — добавили в департаменте образования.