В Самаре увеличили тариф на детские сады

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Мэрия Самары проиндексировала тариф на муниципальные детские сады. Постановление об этом подписала глава города Елена Лапушкина.

Согласно документу, плата за один день присмотра и ухода за ребенком в детском саду увеличится со 167 до 197 рублей. То есть в месяц будет выходить не 3340 рублей, а 3940 рублей (расчет сделан по 20 рабочим дням в месяц).

— Большую часть суммы платы составляют расходы на питание. Ранее они составляли 151 рубль в день на ребенка, теперь — 179 рублей. Иные затраты увеличились с 16 до 18 рублей, — указано в постановлении мэра.

Действовать новые тарифы начнут с 1 октября 2022 года. Все льготы сохраняются, пишет 63.ру.

Индексация платы за детсад, по всей видимости, стала последствием изменений, введенных региональным Министерством образования и науки. Оно увеличило максимальные тарифы государственных и муниципальных дошкольных учреждений. То есть по факту расширило границы установления цен чиновникам.