В Самаре у 11 школ появятся пристрои

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Учебные заведения расположены на территориях Кировского, Советского, Промышленного, Октябрьского, Красноглинского районов.

В Самаре сделают пристрои к 11 школам. Речь идет о школе № 176 и лицее «Созвездие» в Советском районе, школах № 73 и 95 в Кировском районе, школах № 175, 120, 10, 3, 154 в Промышленном районе, школе № 29 в Октябрьском районе, школе № 161 в Красноглинском районе.

Самым дорогим станет пристрой к школе № 176. На его возведение потратят 4 млн рублей. Строительство каждого из остальных обойдется в 500 тыс. рублей. Работы запланированы на 2023 год, пишет СитиТраффик.