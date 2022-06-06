В Самаре состоится открытие мемориальной доски в память о профессоре Самарского университета им. Королёва

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7 июня, во вторник, в 10:00, состоится открытие мемориальной доски в память о Юрии Леонидовиче Тарасове - профессоре Самарского университета им. Королёва. Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания на Волжском проспекте, 43, где жил Юрий Леонидович.

Юрий Леонидович Тарасов - выпускник Куйбышевского авиационного института. С 1988 по 2008 год он заведовал кафедрой прочности летательных аппаратов университета. Работал почти 20 лет проректором по научной работе. Являлся мастером спорта по высшему пилотажу. Начиная с 1968 года был главным судьёй всех чемпионатов СССР, а затем и России по самолётному спорту, а также судьёй на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы.

На открытии мемориальной доски со словами воспоминаний выступят родные, близкие и коллеги Юрия Тарасова.

Юрий Леонидович Тарасов — автор свыше 300 научных работ, в числе которых шесть монографий. Имеет 12 авторских свидетельств на изобретения.