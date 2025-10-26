В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября

132

На территории почти всех населённых пунктов Самарской области с 26 октября начинаются осенние школьные каникулы. Исключение составит только областной центр.

Традиционно в конце октября школьники привыкли уходить на первые в учебном году каникулы. Но в этот раз ученикам из образовательных учреждений Самары придётся задержаться за партами ещё на одну неделю. С 26 октября отдыхать будут отдыхать в Тольятти, в Сызрани и в других городах и районах области. А юные самарцы закончат учиться только к 1 ноября.

Когда детям и родителям объявили сроки осенних каникул, все принялись гадать, почему в этот раз первая четверть длиннее обычной на целую неделю?! Выдвинули три версии: с 12 по 14 сентября проходили выборы в Думу г. Самары и школьники пропустили два учебных дня, вот и будут навёрстывать; второе предположение связано с Днём народного Единства, которое, как известно, отмечается 4 ноября, детям хотели объединить каникулы с праздниками, чтобы не разрывать. Но самое логичная третья мысль: в Самаре с 5 по 7 ноября будет проходить международный форум "Россия спортивная держава - 2025", потому и дети не будут посещать школу. Старшеклассники могут стать волонтёрами, а все остальные посетить много интересных мероприятий.

В Самаре осенние каникулы школьников продляться с 1 по 9 ноября. К урокам дети вернутся 10 ноября. В других населённых пунктах области каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, пишет ГТРК-Самара.