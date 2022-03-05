В Самаре пройдёт V день здоровья студенческих отрядов региона

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5 марта 2022 года пройдёт V день здоровья студенческих отрядов Самарской области на площадке парка имени 60-тилетия Советской власти г.о.Самара. А также будет организован флэшмоб в поддержку Всероссийской акции поддержки нашей страны и армии России.

Бойцы студенческих отрядов посоревнуются в таких видах спорта как: женский массовый старт на лыжах, мужской массовый старт на лыжах, гонки на ватрушках, перетягивание каната и вышибалы. А после спортивных соревнований бойцы (прим. участники студенческих отрядов) приняли решение выразить свою поддержку нашей стране и военнослужащим, выполняющим свой долг на специальной военной операции.

Студенческие отряды выстроятся живой колонной буквой Z, возьмут в руки гелиевые шары цветов триколора государственного флага Российской Федерации для видеосъёмки с квадрокоптера (с воздуха) с дальнейшим запуском шаров в воздух.