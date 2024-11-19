В Самаре откроется выставка, посвященная жизни и работе выдающегося конструктора ракетно-космической техники – Сергея Павловича Королёва

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В четверг, 21 ноября, в 11.00 на площадке Самарского университета им. Королёва откроется выставка, посвященная жизни и работе выдающегося конструктора ракетно-космической техники – Сергея Павловича Королёва.

Здесь впервые в большом объеме будут представлены архивные документы, принадлежащие Сергею Павловичу Королёву: это и личные фотографии, и письма, и рабочие материалы академика. Объединяет экспозицию единая тема – вклад великого конструктора в развитие аэрокосмической промышленности страны.

Среди документов, представленных на выставке:

справка об учебе и сдаче зачетов Сергея Королёва в 1923-1924 учебном году;

свидетельство о присвоении звания пилота-парителя Сергею Королёву;

фотография: Сергей Королёв во время работы над дипломным проектом в 1929 году;

фотография: Сергей Королёв поздравляет Юрия Гагарина с успешным завершением первого полета в космос в 1961 году;

фотография: Сергей Королёв и Юрий Гагарин в Сочи в мае 1961 года;

репортаж обозревателя ТАСС "Восток-2" взял старт" о полете Германа Титова на космическом корабле "Восток-2" с визой Сергея Павловича Королёва о согласии к опубликованию в 1961 году;

рабочие заметки Сергея Павловича Королёва о тяжелом межпланетном корабле и тяжелой орбитальной станции – 1962 год.

Уникальные документы любезно предоставлены Архивом Российской академии наук. Помощь в организации выставки оказали ведущие предприятия аэрокосмической отрасли России – АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов".

Организаторы: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Архив Российской академии наук, АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.

Место проведения:

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, ул. Молодогвардейская, 151, корпус №1.