В Самаре откроется выставка, посвященная жизни и работе выдающегося конструктора ракетно-космической техники – Сергея Павловича Королёва

В четверг, 21 ноября, в 11.00 на площадке Самарского университета им. Королёва откроется выставка, посвященная жизни и работе выдающегося конструктора ракетно-космической техники – Сергея Павловича Королёва.
Здесь впервые в большом объеме будут представлены архивные документы, принадлежащие Сергею Павловичу Королёву: это и личные фотографии, и письма, и рабочие материалы академика. Объединяет экспозицию единая тема – вклад великого конструктора в развитие аэрокосмической промышленности страны.
Среди документов, представленных на выставке:
Уникальные документы любезно предоставлены Архивом Российской академии наук. Помощь в организации выставки оказали ведущие предприятия аэрокосмической отрасли России – АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "ОДК-Кузнецов".
Организаторы: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Архив Российской академии наук, АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.
Место проведения:
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, ул. Молодогвардейская, 151, корпус №1.