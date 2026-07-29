В Самаре могут появиться дополнительные занятия по этике, эстетике и культуре речи

Инициатива находится на стадии обсуждения, к ней уже подключились педагоги и психологи.

Как отмечается, с предложением усилить внимание к таким дисциплинам выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, навыки общения, речевая культура и основы этического поведения имеют важное значение для формирования личности школьников.

Сторонники инициативы обращают внимание на то, что многим подросткам сложно дается официальное общение, в том числе переписка с учителями и умение грамотно формулировать свои мысли. В связи с этим предлагается проводить такие занятия в формате факультативов, например, для учеников 6–7 классов. Такой подход, как считают авторы идеи, позволит не увеличивать обязательную учебную нагрузку.

Также высказывается мнение, что в современной школьной программе недостаточно внимания уделяется вопросам этического и эстетического воспитания. Специалисты напоминают, что в советское время существовали предметы, где комплексно рассматривались культура речи, основы психологии, этика и эстетика, и подобный формат мог бы быть полезен и сегодня.

Пока решение о введении таких уроков не принято, обсуждение инициативы продолжается, пишет Самара-АиФ.