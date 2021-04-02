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В Самаре идут съемки 11 сезона киноальманаха «И в шутку, и всерьез»

2 апреля 2021 16:25
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Это кульминационный этап проекта, который стартовал в сентябре.

В Самаре идут съемки 11 сезона киноальманаха «И в шутку, и всерьез».  Это кульминационный этап проекта, который стартовал в сентябре. Летом 2020 года было прислано более 100 заявок на участие, среди которых на онлайн-кастинге были отобраны 22 ребенка из Самары и Тольятти для исполнения главных ролей в фильмах. Полгода дети готовились к съемкам — развивали актерское мастерство, совершенствовали речь и пластику. Особенность проекта в в том, что все сценарии подбираются специально под актеров.

Кинопроект вошёл в ТОП-100 лучших проектов за по версии Фонда президентских грантов. В Самарской области проект реализуется в рамках губернского проекта «Культурное сердце России».

По окончанию съемок фильмы начнут путешествие к своему зрителю.  Трансляция фильмов ведется на 98 телеканалах России и Белоруссии, они будут активно использоваться в межведомственном проекте «Культура для школьников».

 

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