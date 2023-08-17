Я нашел ошибку
Главные новости:
До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников
До 1 сентября можно выбрать тип электронной подписи для сотрудников
В Самаре каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете
В Самаре каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете
В Самаре конфисковали и передали на уничтожение 42 банки некачественной лососевой икры
В Самаре конфисковали и передали на уничтожение 42 банки некачественной лососевой икры
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
Сызранец передавал взятки за сдачу на права
Сызранец передавал взятки за сдачу на права
Путин поручил продвигать на рынки БРИКС российские видеоигры
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.7
-0.72
EUR 105.66
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре до конца года запустят космическую фабрику "кирпичиков" жизни

17 августа 2023 10:27
151
В Самаре до конца года запустят космическую фабрику "кирпичиков" жизни

﻿Экспериментальная установка поможет исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике

В Самаре до конца этого года заработает космическая фабрика по синтезу "кирпичиков" жизни - биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле. Уникальная по своим характеристикам установка, внутри которой для проведения экспериментов будут максимально точно воссозданы условия глубокого космоса, поможет в исследовании эволюции органических молекул в нашей Галактике, а также при испытаниях на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников.

Данная установка станет ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр астрофизики создан в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике". Работы по сборке оборудования ведут ученые СФ ФИАН и Самарского университета им. Королёва. Этим летом была смонтирована главная часть установки - вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. В настоящее время идет заключительный этап сборки установки.

"Главной задачей Центра лабораторной астрофизики является исследование путей возникновения в нашей Галактике биохимически значимых органических соединений. Мы изучаем, как сложные биохимические соединения, такие как функционализированные ароматические молекулы, образуются в космосе, внутри межзвездных льдов и на поверхности частиц космической пыли. Это помогает уточнить химическую эволюцию Солнечной системы и приблизиться к пониманию того, как на Земле могла зародиться жизнь. Ключевым элементом самарского Центра станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года", - рассказал директор СФ ФИАН, профессор кафедры физики Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии.

"Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", - отметил Валерий Азязов.

Внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов Кельвина (от -263 до -223 градуса Цельсия), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от четырех до 350 градусов Кельвина (от -269 до +76 градусов Цельсия). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей.

Автор фото: Олеся Орина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
56
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
17 августа 2023  11:47
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
166
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
17 августа 2023  11:28
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
89
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
17 августа 2023  10:49
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
118
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
16 августа 2023  18:43
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
405
Весь список