В российских вузах начнут готовить футурологов

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Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала РИА Новости ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.

Она уточнила, что сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению "футуролог" (Future Studies). На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов.

По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет.

"Для реализации проекта магистратур сначала в университетах должны появиться предметы, курсы, элективы по работе с будущим. И главное – специалисты, которые могут "приземлить" практику в своих университетах… Первые специалисты по работе с будущим появятся уже в ближайшие пять лет", – рассказала она.

По мнению Яныкиной, это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на подготовку таких кадров.

Фото: Pixabay.com