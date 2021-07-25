Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
В составе команды гандболистки тольяттинской «Лады» Ольга Фомина и Анастасия Лагина (пока находится в резерве).
Женская гандбольная сборная России провела первый матч на Олимпийских играх в Токио
В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили и задержали водителя автомашины "Lada-Granta".
В Ставропольском районе автомобиль сбил насмерть женщину, водитель с места ДТП скрылся
В российских вузах начнут готовить футурологов
В российских вузах начнут готовить футурологов
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В российских вузах начнут готовить футурологов

25 июля 2021 13:49
187
В российских вузах начнут готовить футурологов

Магистратуры российских вузов начнут готовить специалистов по работе с будущим, выпуск первых специалистов ожидается в ближайшие пять лет, рассказала РИА Новости ректор "Университета 2035" Нина Яныкина.

Она уточнила, что сегодня во многих странах уже запущены магистратуры со специализацией по направлению "футуролог" (Future Studies). На этих программах готовят специалистов, которые профессионально работают с будущим: умеют выстраивать долгосрочные стратегии развития и оценивать перспективность проектов, технологий и феноменов.

По ее мнению, соответствующий образовательный стандарт появится и в России, поскольку востребованность таких специалистов со стороны бизнеса, системы образования, органов госуправления активно растет.

"Для реализации проекта магистратур сначала в университетах должны появиться предметы, курсы, элективы по работе с будущим. И главное – специалисты, которые могут "приземлить" практику в своих университетах… Первые специалисты по работе с будущим появятся уже в ближайшие пять лет", – рассказала она.

По мнению Яныкиной, это одна из тех сфер, которые в ближайшие годы станут наиболее востребованными, поэтому вузам уже сейчас надо обратить внимание на подготовку таких кадров.

Фото: Pixabay.com

Теги: вузы образование футурологи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбербанк: интерес к кредитам на образование в Поволжье вырос в 3 раза
21 июля 2021, 10:12
Сбербанк: интерес к кредитам на образование в Поволжье вырос в 3 раза
Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Финансы и Банки
577
Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы
14 мая 2021, 09:07
Абитуриенты в России смогут подавать до десяти заявлений в вузы
Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.  Образование
600
Инновации приходят в вузы Самарской области
29 апреля 2021, 12:34
Инновации приходят в вузы Самарской области
ГАУ «Центр кластерных инициатив Самарской области» и Самарскй государственный экономический университет будут сотрудничать. Образование
672
В центре внимания
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
103
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
205
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
1240
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
934
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
842
Весь список