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К 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы. Об этом 30 октября заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с Донецким агентством новостей.

«К 1 сентября 2024 года будет готов учебник по географии для старшей школы, а также по истории для 5–9-х классов. Пока работа над ними еще ведется», — сказал Кравцов.

При этом глава Минпросвещения отметил, что к концу 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем обязательным предметам, а в ближайшие пять лет школьники полностью перейдут на новые учебники.

По его словам, в уже выпущенном учебнике по истории для старшей школы есть разделы о воссоединении Крыма с Россией, спецоперации России на Украине и присоединении новых регионов. Благодаря этому школьники будут воспитываться на героических поступках своих современников, подчеркнул Кравцов.

В работе экспертов и методистов акцент будет делаться на усилении тех компонентов, которые связаны именно с защитой Родины, пояснил он, пишут "Известия".