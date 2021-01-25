В Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с COVID-19 в школах

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Ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна. Об этом сообщила в воскресенье, 24 января, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина, пишут "Известия".

«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная. Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим. Такой мониторинг мы проводим еженедельно, и любые изменения отслеживаем в режиме реального времени», — сказала Брагина в интервью «Российской газете».

Она отметила, что в связи с ситуацией по COVID-19 все носят маски, обрабатывают руки и соблюдают безопасную дистанцию.

По ее словам, меры профилактики позволяют снизить риски передачи не только COVID-19, но и всех респираторных вирусов.

Фото: Pixabay.com