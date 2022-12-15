В Политехе прошла конференция «Ашировские чтения»

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13 декабря в университете состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Ашировские чтения 2022». Ученые и производственники обсуждали проблемы развития и совершенствования нефтегазодобывающей отрасли России.

В этом году к заседанию присоединились сотрудники Санкт-Петербургского горного университета, Альметьевского государственного нефтяного института, Томского политехнического университета. Коммерческий сектор представили специалисты АО «ТомскНИПИнефть», ООО «СамараНИПИнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Бейкер Хьюз» (Москва), ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (Астрахань), ООО «РН-Бурение» (Волгоград) и ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ХМАО-Югра).

Эксперты представили 25 докладов в секциях:

- «Геология и геофизика»;

- «Бурение нефтяных и газовых скважин»;

- «Проблемы предупреждения и ликвидации осложнений при бурении скважин»;

- «Экономика ТЭК»;

- «Система непрерывного дополнительного образования педагогов и специалистов».

– Всероссийская конференция «Ашировские чтения» – крупное научное мероприятие, известное по всей России, – отметил модератор мероприятия, доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Василий Никитин. – В нем принимают участие как ученые с опытом, так и молодые исследователи. Доброй традицией конференции является предварительное обсуждение результатов готовящихся диссертационных исследований ее участников. Обмен опытом позволяет сделать правильные выводы и усилить значимость работы, а также получить новые направления для развития перспективных тем в нефтегазовой отрасли.

Так, в этом году на заседании были представлены основные положения диссертационной работы, посвященной поиску технологических и методических решений для бурения на обсадной колонне. Ее автор – младший научный сотрудник Альметьевского государственного нефтяного института Эльвира Гимазтдинова.

К конференции приурочен выпуск тематического журнала «Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, входящего в перечень ВАК. Также будет опубликован сборник статей «Ашировские чтения 2022» в двух томах с индексацией в Российском индексе цитирования, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ