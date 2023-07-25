В Минобрнауки решили не продлевать прием в вузы

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У абитуриентов остался один день, чтобы подать заявление на поступление в вуз. В этом году документы принимают до 25 июля включительно. Ждали, что приемную кампанию продлят из-за введения 24 июня в Москве и других регионах режима контртеррористической операции и переноса даты пересдачи ЕГЭ по математике. Однако, как сообщили «Парламентской газете» в Министерстве науки и высшего образования, продлевать приемную кампанию не будут. О других особенностях поступления в вузы в этом году 24 июля в Госдуме рассказал профильный министр Валерий Фальков.



Как напомнили в Минобрнауки, прием документов от поступающих по результатам ЕГЭ завершается не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. В этом году эти сроки единые для всех форм обучения — очной, заочной и очно-заочной.

«Данные временные рамки являются достаточными для организации приема документов от абитуриентов», — говорится в ответе ведомства на запрос «Парламентской газеты». Таким образом, продлевать приемную кампанию в этом году не будут, следует из сообщения.

Напомним: продлевать ли прием, обсуждали после введения 24 июня в Москве и ряде регионов режима контртеррористической операции. Из-за этого пересдачу ЕГЭ по математике перенесли на неделю — с 26 июня на 3 июля. Абитуриенты и их родители жаловались, что из-за этого они смогли получить аттестаты и подать заявления в вузы позже, чем другие участники кампании, начавшейся еще 20 июня.

Использовать еще один шанс эти и другие абитуриенты смогут во время дополнительного приема, который в этом году завершится до 29 августа.