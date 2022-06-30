В медколледже имени Нины Ляпиной вручили дипломы выпускникам

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В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В этом году обучение успешно завершили 893 учащихся.

В колледже чествовали выпускников следующих направлений подготовки:

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология ортопедическая».

Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко поздравил выпускников с завершением важного этапа жизни и выразил уверенность в успешной профессиональной и личностной реализации молодых специалистов:

«Дорогие выпускники, я рад приветствовать вас в нашей любимой отрасли. Надеюсь, работа будет приносить вам удовлетворение. Ведь если занимаешься любимым делом, то как бы тяжело порой ни приходилось, ощущаешь себя счастливым человеком. Если кто-то из вас продолжит обучение в медицинском вузе, мы будем очень рады видеть вас в рядах врачей. Желаю вам здоровья, счастья, успеха, чтобы тот путь, который вы выбрали, вел вас к прекрасному будущему. Верю, что у вас все получится».

Директор колледжа Надежда Ярочкина отметила, обучение выпускников 2022 года было связано со сложнейшими вызовами, вставшими перед медицинскими образовательными учреждениями в период пандемии.

«Мы все очень переживали, поскольку на время вашего обучения выпали два сложных года пандемии. Хочу выразить огромную благодарность Правительству Самарской области за то, что оно нас услышало и поддержало в создании индивидуальных образовательных траекторий для того, чтобы вы могли освоить профессиональные компетенции в полном объеме, совмещая дистанционное обучение с практическими занятиями, — подчеркнула Надежда Викторовна. — Вы продемонстрировали высокий уровень подготовки на экзамене, 174 выпускника получили дипломы с отличием. Вы оставили о себе очень доброе впечатление как в колледже, так и в медицинских организациях, где проходили производственную практику под руководством наставников. Я поздравляю вас и ваших родителей с праздником. Будьте верными отрасли, не забывайте колледж и уважайте своих пациентов и коллег. В добрый путь!», сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников