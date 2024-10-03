В губернии наградили педагогов, реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости

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В Самарской области, как и по всей стране проходит Большая учительская неделя – событие, приуроченное ко Дню учителя и нацеленное на чествование российских педагогов и наставников. В преддверии праздника в областном Правительстве наградили педагогов образовательных организаций нашего региона.

В этом году в 12 раз проведен конкурс на соискание премий Губернатора Самарской области для педагогических работников образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости.



«У нас уже традиционно, в 12-ый раз, проводится чествование педагогических работников на премию Губернатора Самарской области. И, конечно же, сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Я хочу высказать слова благодарности от всего нашего региона за ваш неоценимый вклад в воспитание наших детей», – приветствовала педагогов врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.



Премия присуждается в пяти номинациях:

- социально значимая и общественная деятельность обучающихся;

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся;

- профессиональное мастерство обучающихся;

- художественное творчество обучающихся;

- физическая культура и спорт обучающихся.



В рамках торжественной церемонии в региональном Правительстве наградили 60 лучших педагогов из всех образовательных округов региона.



Конкурс на соискание премий Губернатора Самарской области проводится в регионе в целях создания условий для повышения престижа педагогической профессии, стимулирования педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс в образовательных учреждениях Самарской области. Развитию кадрового потенциала в сфере образования уделяется особое внимание в регионе. В 2024 году из регионального бюджета установлена доплата педагогам-психологам, также губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым принято решение об увеличении доплаты молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до трех лет.



Фото: газета «Образование – Самарский регион»