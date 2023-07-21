В Госдуме подготовили проект о праве студенток в декрете перевестись на бюджет

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Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков подготовил проект, согласно которому предлагается переводить студенток в декрете на бюджет. Законопроект парламентарий направил на заключение в правительство, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно проекту, изменения должны быть внесены в статью закона «Об образовании в Российской Федерации». Даванков предложил переводить беременных студенток на дополнительно выделенное бюджетное место.

В финансово-эконмическом обосновании к законопроекту сказано, что невозможно рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации предложенного законопроекта — это связано с том, что информация о числе женщин, которые родили ребенка в период обучения в университете и не получили возможности перевестись на бюджет, не публикуется в открытых источниках.

«После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие более важные расходы», — сказал Даванков, подчеркнув, что законопроект направлен на то, чтобы помочь молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте и вернуться к обучению в любой момент после рождения ребенка.

Ранее Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать права выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах. Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится, пишет Лента.