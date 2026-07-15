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В Фёдоровке началось строительство образовательного центра

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В Фёдоровке началось строительство образовательного центра

В микрорайоне Фёдоровка городского округа Тольятти на улице Ингельберга, 52, началось строительство образовательного центра общей вместимостью 317 мест. В его состав войдут школа на 198 учащихся и детский сад на 119 воспитанников. Подрядная организация уже завершила демонтаж аварийного здания бывшей школы, подготовила площадку и приступила к земляным работам.

Реализация объекта позволит решить один из наиболее важных для жителей вопросов. После закрытия в 2018 году школы 1964 года постройки, признанной аварийной, дети были вынуждены ежедневно добираться на занятия в образовательные учреждения других районов Тольятти. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано единое пространство для дошкольного и начального общего образования, обеспечивающее семьям современную инфраструктуру в шаговой доступности.

Проектом предусмотрено строительство учебных корпусов переменной этажности, помещений для дошкольных групп, спортивного блока, а также создание благоустроенной территории с игровыми и спортивными площадками. Ввод в эксплуатацию образовательного центра планируется в 2027 году.

«Здесь почти 8 лет не было школы. После закрытия старой ребята были вынуждены ездить в другие районы, что, конечно, создавало серьёзное неудобство. Очень внимательно следим за качеством работ и сроками», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Развитие социальной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области, реализуемой по поручению главы региона. Возведение школ и детских садов способствует комплексному развитию территорий, повышению качества жизни жителей и созданию комфортной городской среды.

«Наша задача — обеспечить высокое качество работ, соблюдение всех технологических требований и выполнить обязательства перед жителями в установленные сроки. Именно такой подход сегодня последовательно применяется при реализации всех социальных объектов в Самарской области», — отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

 

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